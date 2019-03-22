Футбол
«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛREGNUM 04:13
Футбольный клуб «Тюмень» и владивостокская команда «Луч» сыграли вничью в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась с ничейным счетом 1:1. Все события произошли в первом периоде.
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