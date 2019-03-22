«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛREGNUM 04:13

Футбольный клуб «Тюмень» и владивостокская команда «Луч» сыграли вничью в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась с ничейным счетом 1:1. Все события произошли в первом периоде.

«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛ

Все про Спорт ру

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Футбол Ерохин рассказал о том, как однажды заснул на теоретическом занятии Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин признался, что один раз в своей карьере задремал на теоретическом занятии, когда выступал за дубль молдавского "Шерифа", сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Спорт Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.

Музыка The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Футбол Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт".

Политика Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Происшествия Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу» В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.

Спорт Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".

Космос Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО.

Космос В воскресенье ожидается магнитная буря По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Общество Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка Забота в старости и материальная поддержка – не основная причина, по которой семьи в России заводят второго ребёнка.

Политика Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.

Шоу-бизнес Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.

Шоу-бизнес Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.

Армия и оружие Вассерман посоветовал американцам собрать свою авиацию и вернуться домой В связи с недавними полетами стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами Анатолий Вассерман, журналист из РФ, посоветовал американцам «не злить медведя» и отправиться домой.

Происшествия Школьник из Сочи упал в шахту лифта, делая селфи в Петербурге На набережной Обводного канала в одном из домов 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа, сообщили в правоохранительных органах.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Кино В интернете появилась первая серия последнего сезона «Игры престолов» Как пишет Daily Mail, в YouTube появился достаточно продолжительный отрывок, из которого стали известны многие детали начала восьмого сезона.