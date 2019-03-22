Футбол

«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛREGNUM 04:13

Футбольный клуб «Тюмень» и владивостокская команда «Луч» сыграли вничью в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась с ничейным счетом 1:1. Все события произошли в первом периоде.
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«Луч» и «Тюмень» сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии

Матч ТВ02:56

«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили

Sport24.ru02:51

«Луч» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью дома с «Тюменью» (ФОТО)

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«Луч» и «Тюмень» поделили очки в матче ФНЛ

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«Луч» - «Тюмень»: кто одержит победу?

Все про Спорт ру22 марта в 10:20
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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

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В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
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Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

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Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

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Футбол

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Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт".
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Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
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Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

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Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Космос

Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО

На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО.
Обновлено вчера в 13:25
Космос

В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
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Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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Общество

Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка

Забота в старости и материальная поддержка – не основная причина, по которой семьи в России заводят второго ребёнка.
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Политика

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
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Армия и оружие

Вассерман посоветовал американцам собрать свою авиацию и вернуться домой

В связи с недавними полетами стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами Анатолий Вассерман, журналист из РФ, посоветовал американцам «не злить медведя» и отправиться домой.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Школьник из Сочи упал в шахту лифта, делая селфи в Петербурге

На набережной Обводного канала в одном из домов 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
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За два года доля AMD на рынке процессоров в странах Бенилюкса выросла с 10% до 43%

Диаграмма выше предоставлена компанией Azerty и отображает продажи в странах Бенилюкса (Бельгия, Люксембург и Нидерланды).
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Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

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Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
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В интернете появилась первая серия последнего сезона «Игры престолов»

Как пишет Daily Mail, в YouTube появился достаточно продолжительный отрывок, из которого стали известны многие детали начала восьмого сезона.
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Мероприятие состоится на следующей неделе На прошедшей неделе офицеры соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, провели тренировки юнармейских команд к участию в республиканской спартакиаде "Орлёнок".
Обновлено в 02:56
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