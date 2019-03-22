Футбол

«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛREGNUM 04:13

Футбольный клуб «Тюмень» и владивостокская команда «Луч» сыграли вничью в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась с ничейным счетом 1:1. Все события произошли в первом периоде.
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«Луч» и «Тюмень» сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии

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Олимп-ФНЛ. «Томь» победила «Мордовию», «Ротор» против «Сибири», «Луч» и «Тюмень» сыграли вничью

Sports.ru00:14

«Луч» - «Тюмень»: кто одержит победу?

Все про Спорт ру22 марта в 10:20
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Все, что касается практической деятельности этого подразделения, скрыто под грифом «секретно».
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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

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На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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Аналитики утверждают, что многие жители Китая переходят со смартфонов от компании Apple на более доступные предложения от отечественных производителей в связи с дороговизной американской продукции.
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Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
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