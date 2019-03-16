Футбол
«Тюмень» разошлась миром с «Чертаново» в матче ФНЛРИА Новости 08:01
"Тюмень" и московское "Чертаново" не выявили победителя в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Тюмени, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Александр Лихачев (45+3-я минута), у "Чертаново" на 59-й отличился Владислав Сарвели.
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«Тюмень» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч ФНЛ 16 марта 2019 года
LiveSport.ru14 марта в 18:00
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