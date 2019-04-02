Футбол

«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивалиЕвро-футбол.ру 11:00

В ФНЛ сыграны все воскресные матчи 30-го тура. Третья команда лиги, "Сочи", в игре с аутсайдерами из "Тюмени" оказалась в роли догоняющей и спасла игру лишь на 76-й минуте с пенальти - 1:1. В параллельной игре команды из подвала таблицы "Факел" и "Армавир" сыграли без голов.
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«Сочи» сыграл вничью с «Тюменью» в матче ФНЛ

РИА Новости11:51

«Сочи» с «Тюменью» и «Факел» с «Армавиром» поделили очки

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«Сочи» не смог обыграть «Тюмень», «Факел» и «Армавир» не выявили победителя

Sportbox.RU10:56

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Sport24.ru11:07

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Матч ТВ10:56

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забили

Спорт-Экспресс11:08

«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивали

Евро-футбол.ру11:00
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