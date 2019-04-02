«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивалиЕвро-футбол.ру 11:00

В ФНЛ сыграны все воскресные матчи 30-го тура. Третья команда лиги, "Сочи", в игре с аутсайдерами из "Тюмени" оказалась в роли догоняющей и спасла игру лишь на 76-й минуте с пенальти - 1:1. В параллельной игре команды из подвала таблицы "Факел" и "Армавир" сыграли без голов.

«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивали

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