Футбол
«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивалиЕвро-футбол.ру 11:00
В ФНЛ сыграны все воскресные матчи 30-го тура. Третья команда лиги, "Сочи", в игре с аутсайдерами из "Тюмени" оказалась в роли догоняющей и спасла игру лишь на 76-й минуте с пенальти - 1:1. В параллельной игре команды из подвала таблицы "Факел" и "Армавир" сыграли без голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
На минувшей неделе одним из главных событий светской жизни Москвы стала вечеринка по случаю празднования 50-летия продюсера Иосифа Пригожина.
Обновлено в 09:49
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Футбол
ФК «Ростов» впервые уступил «Уфе» в матче чемпионата России
Матч 22-го тура чемпионата России прошел сегодня, 7 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
Обновлено в 06:41
Политика
ЦИК Украины дала старт агитации перед вторым туром выборов
Начинать агитацию перед вторым туром президентских выборов на Украине кандидаты могут уже с понедельника, 8 апреля.
Обновлено в 10:31
Политика
Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду
Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Технологии
Ошибка в Telegram позволяет прочитать удаленные сообщения
Вчера на «Хабре» пользователь gurovofficial рассказал об ошибке в Telegram, которая позволяет читать удаленные сообщения.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Дацюк сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ против ЦСКА
Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ
Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют прессе информацию, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:10
Театры
Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра
В субботу, 6 апреля, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил художественному руководителю Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину бессрочный контракт.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛ
Футболисты «Урала» победили «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:56
Единоборства
Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе
Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.
Обновлено в 11:37
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.
Обновлено вчера в 14:41
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Политика
Готов на кровавые провокации: Порошенко обвинили в черном пиаре
Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".
Обновлено в 09:25
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25