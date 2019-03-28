Футбол

Тюмень — Томь 1:2НИА-Томск 06:52

Тюмень — Томь
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Геолог
Егор Глухов
11′
77′
Александр Ставпец
90′
Исмаил Эдиев
В матче 29-го тура первенства ФНЛ-2018/19 «Томь» сегодня, 30 марта, обыграла в Тюмени местный клуб, уступая в счете за 15 минут до конца встречи. Как стало известно НИА Томск, гол в ворота гостей был пропущен на 9-й минуте.
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