Футбол
Тюмень — Томь 1:2НИА-Томск 06:52
Егор Глухов
|11′
|77′
Александр Ставпец
|90′
Исмаил Эдиев
В матче 29-го тура первенства ФНЛ-2018/19 «Томь» сегодня, 30 марта, обыграла в Тюмени местный клуб, уступая в счете за 15 минут до конца встречи. Как стало известно НИА Томск, гол в ворота гостей был пропущен на 9-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Экономика
Трамп обвинил ФРС в замедлении мировой экономики
Президент США Дональд Трамп назвал действия Федеральной резервной системы (ФРС) главной причиной замедления мировой экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Защита и обвинение в США предлагают депортировать россиянку Марию Бутину в день приговора, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Обновлено в 06:59
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Общество
Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября
Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей
Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.
Обновлено в 00:42
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 07:54
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Кино
Мгалоблишвили похоронят 30 марта в тбилисском пантеоне
Актера Нодара Мгалоблишвили, который умер 26 марта в возрасте 87 лет, похоронят 30 марта на "Новом пантеоне" в Тбилиси.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Теннис
Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»
Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Станцию метро «Девяткино» закрыли из-за бесхоза
Днем в субботу, 30 марта, станцию метро "Девяткино" закрыли на вход и выход для пассажиров.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17