Происшествия
Тысячи журналистов подписались под требованием освободить ГолуноваNews.ru 15:12
Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что на 19 часов 7 июня открытое письмо с требованием немедленно освободить задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова подписали 2850 человек.
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с чего всё началось
Добавим, что письмо опубликовано на сайте профсоюза, среди подписавшихся журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и ВШЭ.Росбалт13:30
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