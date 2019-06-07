Тысячи журналистов подписались под требованием освободить ГолуноваNews.ru 15:12

с чего всё началось

Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что на 19 часов 7 июня открытое письмо с требованием немедленно освободить задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова подписали 2850 человек.

Политика Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.

Экономика «Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом» «Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Футбол В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и Италия В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0). Другая полуфинальная пара определится в матчах США - Эквадор и Корея - Сенегал.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Футбол В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».

Происшествия СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.

Происшествия Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.

Общество Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Политика Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").

Энергетика Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель Строительство участка "Северный поток - 2" в Дании займет максимум пять недель, рассказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Баскетбол ЦСКА во второй раз обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ.

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Футбол «Реал» начал продавать футболки Азара В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Энергетика Нефть снова растет после заявлений Саудовской Аравии Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI с начала торгов поднялись в цене на 2,5%, 7 июня передает агентство Reuters.