Происшествия

Тысячи журналистов подписались под требованием освободить ГолуноваNews.ru 15:12

Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что на 19 часов 7 июня открытое письмо с требованием немедленно освободить задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова подписали 2850 человек.
Читать в источнике
с чего всё началось
Добавим, что письмо опубликовано
 на сайте профсоюза, среди подписавшихся журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и ВШЭ.
Росбалт13:30

Подробнее о событии

Подписи под письмом с требованием освободить Голунова поставили почти три тысячи журналистов

Росбалт13:30

Почти 3 тысячи подписей собрано под открытым письмом, опубликованным профсоюзом журналистов в поддержку Ивана Голунова

Эхо Москвы13:32

Почти три тысячи журналистов подписали письмо с требованием освободить Голунова

Интерфакс14:31

Тысячи журналистов подписались под требованием освободить Голунова

News.ru15:12

Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова

Московский Комсомолец13:28

Профсоюз журналистов зовет людей на улицу - поддержать корреспондента Голунова

ЗакC.Ру07:43

Ярославский журналист вышел к местному УМВД с пикетом в защиту Ивана Голунова

Медиазона09:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Обновлено в 02:59
Авто

«Автодилер года – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 13:03
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Политика

Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова

Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Экономика

«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и Италия

В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0). Другая полуфинальная пара определится в матчах США - Эквадор и Корея - Сенегал.
Обновлено в 15:30
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Футбол

В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов

На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
Обновлено в 05:36
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Автоспорт

Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике

На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 12:06
Политика

Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты

Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").
Обновлено в 06:40
Энергетика

Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель

Строительство участка "Северный поток - 2" в Дании займет максимум пять недель, рассказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено в 14:34
Баскетбол

ЦСКА во второй раз обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ

В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

США прекращают обучение турецких летчиков из-за покупки С-400

Обновлено в 11:17
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Авто

Alfa Romeo готовит особую версию кроссовера Stelvio для Gumball 3000

Обновлено в 14:21
Футбол

«Реал» начал продавать футболки Азара

В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Теннис

Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу

Обновлено в 13:14
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Энергетика

Нефть снова растет после заявлений Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI с начала торгов поднялись в цене на 2,5%, 7 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:17
Здоровье

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени

В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное