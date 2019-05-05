Общество
Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жильяNews.ru 05:31
В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за квартиры. Недовольство людей вызывает массовая скупка жилья крупными инвесткомпаниями. Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:46, Ашберн
Футбол
Президент «Зенита» сказал, будет ли у Кокорина медаль чемпиона РФ
Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о том, претендует ли на золотую медаль чемпиона России находящийся уже более полугода в СИЗО «Бутырка» нападающий команды Александр Кокорин.
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Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Общество
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Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
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Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Шоу-бизнес
Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
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Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
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Армия и оружие
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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
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Назван вратарь на матч сборной России с Чехией
Василевский стоял на воротах национальной команды в игре против Швеции, которая завершилась поражением 4:6. При этом вратаря назвали лучшим игроком команды.
Обновлено в 05:22
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
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Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Игры
UBOAT — Симулятор окупился всего за час
Обновлено в 04:00
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Согласно информации со страницы Ростеха в Instagram, Челябинский тракторный завод уже в 2019 году планирует собрать бронированный трактор с установленным на нём противоминным тралом.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
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Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Автоспорт
Марко считает, что в «Рено» ввели Риккардо в заблуждение
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что руководство «Рено», предлагая контракт Даниэлю Риккардо, ввело пилота в заблуждение.
Обновлено вчера в 06:53
Технологии
Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем
На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Общество
В нескольких странах мира прошла акция «Бессмертный полк»
Ежегодная акция "Бессмертный полк" состоялась в эту субботу, 4 мая, в Женеве и Буэнос-Айресе. В шествии приняли участие более 400 человек.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Обновлено в 04:00
Футбол
Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»
Обновлено в 01:57
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Политика
В Раде нашли общее между русскими и украинцами
На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Киевской области застрелили полицейского в кафе
Неизвестный застрелил полицейского в Киевской области, идет спецоперация, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в области.
Обновлено в 04:00