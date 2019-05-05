Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жильяNews.ru 05:31

В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за квартиры. Недовольство людей вызывает массовая скупка жилья крупными инвесткомпаниями. Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.

Происшествия ЧП в Шереметьеве: хвостовая часть Superjet полностью сгорела В московском аэропорту Шереметьево полностью сгорела хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку вскоре после вылета в Мурманск, сообщает «МИР 24».

Происшествия Более 100 рейсов задержаны или отменены в Шереметьево На фоне катастрофы самолета SSJ-100 в воскресенье в аэропорту Шереметьево задержаны или отменены более сотни рейсов.

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.

Происшествия Назван размер компенсации родным погибших пассажиров «Аэрофлота» Размер компенсации пострадавшим и родственникам погибших пассажиров на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 составит до 2,025 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Игры В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Музыка В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.

Шоу-бизнес После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100 Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.

Происшествия Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в жутком ДТП Трагедия произошла в Краснодарском крае – в жуткой автомобильной аварии погибли звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Кино Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Происшествия Видео: Первые минуты после посадки горящего Superjet-100 в «Шереметьево» 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых можно увидеть начало пожара на борту самолета Superjet-100, который произошел около 18 часов в воскресенье, 5 мая.

Здоровье Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.

Армия и оружие Дания попыталась перехватить два военных самолета России Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Политика Экс-командующий НАТО призвал запретить россиянам въезд в США Бывший командующий силами НАТО в Европе, американский адмирал Джеймс Ставридис призвал ввести новые жесткие санкции против России вплоть до полного запрета россиянам на въезд в США.

Авто Названы самые компактные автомобили на российском рынке Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.

Армия и оружие В Параде Победы в Петербурге примут участие уникальные кабриолеты ЗИЛ Совсем скоро в центральной части Северной столицы состоится Парад Победы — в мероприятии на Дворцовой примет участие военная техника, среди которой будут уникальные модели.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Общество Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.