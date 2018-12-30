Сербы вышли на многотысячную акцию протеста в Белграде против президента страны Александра Вучича и правящей партии. Демонстранты скандировали «Вучич — вор», требовали свободы СМИ и прекращение преследования журналистов и оппозиционеров.

Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь» В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.

Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Армия и оружие Армия и оружие Первая группа американских войск покинула Сирию

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

Политика Политика Абэ рассказал о проблемах в диалоге по мирному договору с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с российской стороной на тему заключения мирного договора между странами существует ряд проблем.

Политика Политика Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Политика Политика Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского лидера.

Политика Политика Американский политолог обвинил Запад в разрушении отношений с Россией В сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политику США в отношении Украины, поскольку она повышает шансы на конфронтацию.

Политика Политика Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.

Армия и оружие Армия и оружие Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард» Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.

Политика Политика Путин поделился планами на новогодние праздники

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки