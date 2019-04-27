Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огняВести.Ru вчера в 22:10

Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.
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"Благодатный огонь не сойдет?" Раскольники подняли Иерусалим на уши

РИА Новости01:00

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

RT на русском05:35

Тысячи христиан со всего мира ожидают чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме

ТАСС03:18

Тысячи христиан собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня

Известия05:51

Благодатный огонь - 2019. Почему мы ждем схождения, что можно и нельзя делать сегодня

Царьград06:51

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Вести.Ruвчера в 22:10

27 апреля в Чувашию прибудет Благодатный огонь из Иерусалима

ГТРК Чувашия24 апреля в 11:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн

Что будет в Молдове сегодня, 27 апреля

КП - Молдова01:58

Посольство Грузии в Израиле дало советы паломникам во время схождения Благодатного огня

GEORGIAinform25 апреля в 07:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Обновлено в 00:36
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Кино

Дружба крепкая: режиссер «Зеленой книги» нашел следующий проект

Питер Фаррелли, двукратный обладатель «Оскара» за роуд-муви «Зеленая книга», определился со своим следующим фильмом.
Обновлено в 05:00
Футбол

Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»

Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Футбол

Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом

Обновлено в 04:38
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Политика

Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Культура

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Авто

Продажи авто в США падают с 2018 года

Обновлено в 04:41
Культура

Наследница «отца» русского рока приедет со спектаклем в Железноводск

Актриса отечественного театра и кино Алиса Гребенщикова посетит курортный город в рамках международного фестиваля «Герой и Время».
Обновлено вчера в 15:10
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира

Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.
Обновлено в 05:57
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
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