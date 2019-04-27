В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огняВести.Ru вчера в 22:10

Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Шоу-бизнес Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Политика Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2» Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.

Политика Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.

Политика Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом» Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Культура Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети» Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Культура Наследница «отца» русского рока приедет со спектаклем в Железноводск Актриса отечественного театра и кино Алиса Гребенщикова посетит курортный город в рамках международного фестиваля «Герой и Время».

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Хоккей Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.

Общество МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Религия Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.

Финансы Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.