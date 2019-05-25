Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухГазета.Ru 18:28

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАСС18:21

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Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Газета.Ru18:28

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Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
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