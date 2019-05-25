Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухГазета.Ru вчера в 18:28

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАССвчера в 18:21

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ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

РБК04:09

Тяжелый ударный дрон «Охотник» впервые взлетел

Российская газетавчера в 22:30

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

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RT на русскомвчера в 20:46

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Известиявчера в 19:28

Новый российский беспилотник удивил на испытаниях

News.ruвчера в 21:12

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

ТАССвчера в 18:10
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Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

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