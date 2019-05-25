Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухГазета.Ru вчера в 18:28
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.ТАССвчера в 18:21
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Комсомольская правдавчера в 23:11
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника
В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Обновлено 23 мая в 04:42
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Югорский депутат задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Обновлено 23 мая в 23:33
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Юрист Трампа встретился с заявившем о влиянии Киева на выборы в США экс-дипломатом Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в Вашингтоне Андреем Телиженко, который ранее заявлял, что Киев пытался повлиять на прошедшие в 2016 году американские выборы с целью помочь экс-госсекретарю Хиллари Клинтон одержать на них победу.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Военнослужащего ВМС США приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж
Военнослужащего ВМС США Стивена Келлогга, обвинённого в попытке раскрытия секретной информации о ядерных установках боевых кораблей, приговорили к трём годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика
В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
Обновлено вчера в 20:11
Здоровье
Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента
Обновлено вчера в 07:23