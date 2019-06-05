Общество

Малышева прокомментировала обвинения тяжелобольной участницы шоуМосковский Комсомолец 02:20

Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram ответила на обвинения участницы телепередачи «Жить здорово!» Гульназ Зайнуллиной в обмане работниками программы.
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«Хочу подчеркнуть, это полная ложь!»: Елена Малышева прокомментировала обвинения жительницы Башкирии

КП - Уфа04:21

Елена Малышева прокомментировала обвинения тяжелобольной жительницы Башкирии

Горобзор.ру03:18

Жительница Башкирии рассказала об обмане на шоу «Жить здорово»

Bash.Newsвчера в 05:08

Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу

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Елена Малышева прокомментировала скандал с жительницей Башкирии, которая обвинила передачу в обмане

Независимая Уральская газета00:33

«Мы поражаемся»: Елена Малышева высказалась по поводу обвинений тяжелобольной жительницы Стерлитамака

UfacityNews.ruвчера в 22:48

Малышева рассказала, что не обманывала участницу шоу «Жить здорово» из Башкирии

ProUfu.ru01:28
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб

«В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 04:15
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Ритейлеры снизили цены на «Яндекс.Телефон»

В январе 2019 года «Ведомости» сообщили, что в декабре в рознице было продано всего 400 «Яндекс.Телефонов» при общих продажах смартфонов в 3,5 млн в том же месяце.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Сергей Дугин уволил своего заместителя, который может стать фигурантом уголовного дела

6 июня замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Политика

Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе

В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Интернет

В Роскачестве назвали самые неудачные пароли к аккаунтам

Как ранее сообщали «Кубанские новости», национальный центр кибербезопасности Великобритании назвал самые небезопасные пароли, которые используются интернет-пользователями для защиты своих аккаунтов.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

Уже осенью в эфире канала ТНТ выйдет новое романтическое шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

С днем рождения, Бари Алибасов!

Обновлено в 02:00
Происшествия

Трех пропавших школьников в Свердловской области нашли живыми

Обновлено в 02:09
Политика

Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента

Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
Обновлено в 04:17
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено в 01:46
Политика

Папа римский примет Путина в Ватикане 4 июля

Папа римский Франциск 4 июля примет президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
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Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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