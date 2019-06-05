Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжиГазета.Ru вчера в 14:19
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru. Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась. При этом сама Малышева отвергла эти упреки.
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Елена Малышева прокомментировала скандал с жительницей Башкирии, которая обвинила передачу в обмане
Независимая Уральская газета00:33
«Мы поражаемся»: Елена Малышева высказалась по поводу обвинений тяжелобольной жительницы Стерлитамака
UfacityNews.ruвчера в 22:48
«Для чего я тогда приехала?»: больная жительница Башкирии рассказала об обмане на телевидении
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