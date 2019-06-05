Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжиГазета.Ru 14:19
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru. Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась. При этом сама Малышева отвергла эти упреки.
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Жительница Башкирии - Елене Малышевой: «Если чем-то оскорбила вас, извините»
Комсомольская правда14:11
«Это же шоу»: жительницу Стерлитамака обманули в программе Елены Малышевой
Независимая Уральская газета02:56
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