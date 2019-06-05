Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжиГазета.Ru 14:19

Гульназ Зайнуллина из Стерлитамака заявила об обмане, жертвой которого она стала на съемках телепрограммы "Жить здорово!". Она рассказала, что организаторы пообещали ей обследование и лечение, но все прошло не так гладко, как она рассчитывала.

с чего всё началось

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru. Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась. При этом сама Малышева отвергла эти упреки.

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