Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжиГазета.Ru вчера в 14:19

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru. Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась. При этом сама Малышева отвергла эти упреки.
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Малышева рассказала, что не обманывала участницу шоу «Жить здорово» из Башкирии

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Армия и оружие

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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