Футбол
Тьяго Силва прооперирован и до конца сезона больше не сыграетSport24.ru 15:33
Защитник и капитан «ПСЖ» Тьяго Силва больше в сезоне-2018/19 не сыграет. Как сообщает L’Equipe, футболисту была сделана операция на правом колене.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Футбол
Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено в 16:13
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Российская армия вооружается бесшумными минометами
Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятков бесшумных минометов 2Б25.
Обновлено в 07:40
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На проспекте Гагарина загорелся торговый павильон
ЧП случилось на проспекте Гагарина. Сейчас на месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.
Обновлено в 15:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется Магуйаром
«МЮ» интересовался Магуйром ещё прошлым летом, но тогда «дьяволы» отказались платить за него требуемые € 93 млн. 26-летний Магуйар перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити».
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11