Тьяго Силва прооперирован и до конца сезона больше не сыграетSport24.ru 15:33

Защитник и капитан «ПСЖ» Тьяго Силва больше в сезоне-2018/19 не сыграет. Как сообщает L’Equipe, футболисту была сделана операция на правом колене.

Тьяго Силва прооперирован и до конца сезона больше не сыграет

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