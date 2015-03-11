Футбол
Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезонаЧемпионат вчера в 16:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Тиагу Силва пропустит остаток сезона из-за травмы и может не сыграть на Кубке Америки
Спорт-Экспрессвчера в 16:03
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Луис Суарес: «При четвертом голе мы выглядели как дети»
Обновлено вчера в 18:25
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 03:47
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Политика
США сняли санкции с генерала Венесуэлы
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал оппозиционера Хуана Гуайдо, сняты все санкции.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Коломойский может вернуться на Украину
Возвращение на Украину планирует олигарх Игорь Коломойский, сообщает Bihus.Info.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Общество
В Москве 8 мая ожидаются грозы и до 23 градусов тепла
Теплая погода с дождями и грозами ожидается 8 мая днем в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
HBO назвал ошибкой стакан из Starbucks, появившийся в «Игре престолов»
HBO пошутил по поводу кофейного стакана из сети Starbucks, который появился в 4 серии 8-го, заключительного сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Политика
В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду
В Минприроды РФ выступили за запрет продажи пластиковой посуды. Однако на подготовку законодательной инициативы потребуется несколько лет.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Общество
Осипов задекларировал 5,1 млн руб дохода за 2018 год
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отчитался о доходах за 2018 год. Глава региона задекларировал 5,1 млн рублей.
Обновлено в 00:58
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
Обновлено в 01:17
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Армия и оружие
Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01