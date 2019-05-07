Футбол
Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезонаЧемпионат 16:33
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Футбол
Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»
Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Рому», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Присутствовавший на родах Меган Маркл принц Гарри гордится женой
Сегодня, шестого мая, в семье принца Гарри и Меган Маркл произошло долгожданное пополнение. Меган подарила своему супругу мальчика.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм
В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»
Обновлено в 10:32
Культура
Елена Малышева стала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено в 10:30
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Наука
Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения
Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Спорт
Представлен Боевой пропуск для The International 2019
Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 17:17
Политика
Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека
Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено в 09:05
Футбол
Юрген Клопп: «В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0) признался, что никогда не видел таких игр.
Обновлено в 17:52
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Экономика
#оденьгахпросто: как не переплачивать за банковские продукты
СМС о списании средств за банковскую услугу, которую вы не подключали, — нередкая и не самая приятная ситуация.
Обновлено в 17:02
Политика
Националист Демушкин стал замглавы Барвихи по делам молодежи
Сам националист подтвердил информацию и отметил, что также станет главным специалистом отдела по оргработе, делам молодежи, культуре и спорту.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Технологии
Build 2019: демонстрация первой высадки на Луну для HoloLens 2 на базе Unreal Engine
Чтобы показать перспективы, команда Unreal Engine и представила интерактивную визуализацию первой высадки на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», которой в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 14:54
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59