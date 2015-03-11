Футбол

Тьяго Силва перенёс операцию и пропустит остаток сезонаНева Спорт 01:07

Защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене. Как сообщает L’Equipe, бразильскому защитнику была проведена артроскопия коленного сустава. Сроки восстановления футболиста названы не были, однако в этом сезоне он точно не выйдет на поле.
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Тьяго Силва перенёс операцию и пропустит остаток сезона

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