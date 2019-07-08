Футбол

Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»Sport24.ru 05:39

Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.
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Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»

Sport24.ru05:39

Тиагу Силва: «Месси исполнил роль судьи, когда „ПСЖ“ проиграл „Барселоне“ со счетом 1:6»

Спорт-Экспресс07:55

Т. Силва: когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6, Месси исполнил роль судьи

Чемпионат06:24

«Он строил из себя судью. Это было смешно». Тьяго Силва высказался о Месси

ProstoProSport06:55

Тьягу Силва: «Когда „Барселона“ обыграла „ПСЖ“ 6:1, Месси исполнил роль судьи»

Матч ТВ06:14

Тьягу Силва: «Когда „Барселона“ обыграла „ПСЖ“ 6:1, Месси исполнил роль судьи»

Sportbox.RU06:14

Бразильский игрок напомнил Месси об ошибках судьи в матче «Барселона» — «ПСЖ»

Газета.Ru05:58
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Политика

СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.
Обновлено в 04:09
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Общество

Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг

Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
Обновлено в 14:54
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто

Компания Nissan отмечает десятилетие завода в Петербурге. За время своей работы это предприятие успело выпустить 370 000 машин.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Хоккей

«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто

В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено в 14:50
Политика

СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Общество

В небе над Петербургом появилась двойная радуга

Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Авто

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Футбол

Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Космос

Уфологи на снимках марсохода Curiosity нашли «марсианскую птицу»

Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:02
Политика

«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС

В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
Обновлено в 14:00
Политика

Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии

Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Общество

В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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