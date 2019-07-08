Футбол
Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»Sport24.ru 05:39
Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
Обновлено в 11:09
Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
Обновлено в 03:02
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Хоккей
Зайцев определился с игровым номером в «Оттаве»
Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев будет играть под 22-м номером в новой команде, сообщает официальный Twitter "Сенаторз".
Обновлено в 11:32
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество
Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России
13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский рассказал, когда именно закончится война в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт в Донбассе будет решен через год.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
AMD лишила Navi поддержки технологии CrossFire
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Авто
УАЗ «Патриот» с автоматом получит обновленный мотор
Обновлено в 07:16
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор
Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.
Обновлено в 11:33
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Бавария» представила Эрнандеса
Обновлено в 09:44
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27