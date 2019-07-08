Футбол

Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»Sport24.ru 05:39

Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.
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Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»

Sport24.ru05:39

Тиагу Силва: «Месси исполнил роль судьи, когда „ПСЖ“ проиграл „Барселоне“ со счетом 1:6»

Спорт-Экспресс07:55

«Он строил из себя судью. Это было смешно». Тьяго Силва высказался о Месси

ProstoProSport06:55

Т. Силва: когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6, Месси исполнил роль судьи

Чемпионат06:24

Тьягу Силва: «Когда „Барселона“ обыграла „ПСЖ“ 6:1, Месси исполнил роль судьи»

Матч ТВ06:14

Тьягу Силва: «Когда „Барселона“ обыграла „ПСЖ“ 6:1, Месси исполнил роль судьи»

Sportbox.RU06:14

Бразильский игрок напомнил Месси об ошибках судьи в матче «Барселона» — «ПСЖ»

Газета.Ru05:58
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика

Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
Обновлено в 11:09
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Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

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Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
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Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Кино

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Хоккей

Зайцев определился с игровым номером в «Оттаве»

Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев будет играть под 22-м номером в новой команде, сообщает официальный Twitter "Сенаторз".
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Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество

Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России

13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский рассказал, когда именно закончится война в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт в Донбассе будет решен через год.
Обновлено в 11:32
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Футбол

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Гаджеты

AMD лишила Navi поддержки технологии CrossFire

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Обновлено в 09:01
Авто

УАЗ «Патриот» с автоматом получит обновленный мотор

Обновлено в 07:16
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор

Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.
Обновлено в 11:33
Политика

Евкуров назначен замминистра обороны

Обновлено в 07:35
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Бавария» представила Эрнандеса

Обновлено в 09:44
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
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Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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