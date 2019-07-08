Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.

Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»

Политика Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Авто Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Хоккей Зайцев определился с игровым номером в «Оттаве» Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев будет играть под 22-м номером в новой команде, сообщает официальный Twitter "Сенаторз".

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Общество Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России 13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.

Политика Зеленский рассказал, когда именно закончится война в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт в Донбассе будет решен через год.

Политика Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Футбол Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.

Общество День семьи, любви и верности отмечают в России Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Авто В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat "Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

Политика Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.

Происшествия Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.

Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Армия и оружие Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.