с чего всё началось

В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.

Политика На Украине арестован российский танкер Суд на Украине во вторник принял решение об аресте российского танкера Nika Spirit. Также под арест попали все изъятые при обыске документы.

Происшествия Врачи не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме скандального политика Алексея Навального, которого ранее доставили в больницу из спецприемника с аллергией.

Политика Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Футбол Football.ua: Хачериди перейдет в ЦСКА Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.

Энергетика Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Игры В браузере стала доступна оригинальная Diablo Очередную разработку по проектам студии Blizzard выпустила команда Rivsoft. Теперь игроки могут в браузере пройти оригинальную Diablo.

Экономика «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).

Авто Испанский авторынок в июне достиг четырехлетнего минимума Испанский авторынок в июне снизился на 8,3% и составил 130519 машин.

Авто Ferrari показала 60 лет эволюции марки в небольшом видео Компания Ferrari продемонстрировала 60 лет собственной эволюции в коротком видео длиной 5 минут.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.