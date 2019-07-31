с чего всё началось

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Об этом на своей странице в Twitter сообщило российское посольство в ЮАР.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Автоспорт Даниил и Келли назвали дочку Пенелопой В прошлую субботу, 27 июля, подруга Даниила Квята Келли Пике родила дочь, а сегодня родители малышки назвали её имя.

Единоборства Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Общество Названы самые похищаемые в российских магазинах товары Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Транспорт В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов Полиция столичного региона Финляндии впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные манёвры на оживлённом тротуаре, сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

Общество Россия приостановит ввоз фруктов из Китая Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.

Происшествия «Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Общество В России упрощается порядок сделок с недвижимостью В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Экономика Впервые за два года в России зафиксирована дефляция В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.

Общество Умерла заместитель председателя Конституционного Суда Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Кино Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».

Политика США ввели санкции против главы МИДа Ирана Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.