Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в СирииКоммерсантъ 07:49
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии. Как сообщили в дипмиссии РФ в ЮАР, блокировка связана с «основанной на фактах критикой» организации «Белые каски», ранее озвученной Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Между тем в заявлении посольства России в ЮАР в твиттере говорится, что страница была заблокирована после критики деятельности организации "Белые каски" в Сирии со ссылкой на данные Минобороны РФ.Интерфакс07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Музыка
Музыканты из Rammstein признались в любви к России
Немецкая рок-группа Rammstein в призналась в любви к России.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым
Обновлено в 06:02
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 969 900 рублей
Продажи стартуют в ближайший понедельник, 5 августа. Цены начинаются от 969 900 рублей.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган ищет няню. Снова
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии
Обновлено в 07:07
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 06:36
Футбол
В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.
Обновлено в 07:04
Экономика
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»
Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Обновлено в 07:27
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37