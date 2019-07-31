с чего всё началось

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии. Как сообщили в дипмиссии РФ в ЮАР, блокировка связана с «основанной на фактах критикой» организации «Белые каски», ранее озвученной Минобороны РФ.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Общество Утвержден список потенциально опасных собак Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.

Происшествия Пьяный актер вырвал дверь московского такси Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Политика Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Авто Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 969 900 рублей Продажи стартуют в ближайший понедельник, 5 августа. Цены начинаются от 969 900 рублей.

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Футбол В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб.

Экономика В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах 31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Экономика Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.

Баскетбол «Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019 Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.

Происшествия На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0 31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Происшествия Михаила Светова арестовали на 30 суток Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Экономика Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.