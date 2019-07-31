Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в СирииРИА Новости 07:05

В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.
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с чего всё началось
Ранее 31 июля Twitter заблокировал учетную запись российского ведомства из-за критики организации «Белые каски», сообщало
 российское посольство в ЮАР в своем аккаунте в соцсети.
РБК08:55

Подробнее о событии

Твиттер российского посольства в Сирии заблокирован

Интерфакс07:56

МИД ответил на блокировку посольства России в Сирии в Twitter

РБК08:55

МИД России призвал Twitter разблокировать аккаунт российского посольства в Сирии

ТАСС07:50

Твиттер заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски»

Эхо Москвы07:35

МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в САР

RT на русском07:33

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии

РИА Новости07:05

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Коммерсантъ07:49
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