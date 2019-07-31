Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в СирииРИА Новости 07:05
В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.
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Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры
В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Экономика
Apple снизила чистую прибыль на 8,4%
Компания Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года сообщила о сокращении прибыли на 8,44% — до 41,57 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:14
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Общество
В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра
Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.
Обновлено в 07:45
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Футбол
Пиотровский: «Зенит» поддерживал Эрмитаж в тяжелые времена
Генеральные директора Эрмитажа и «Зенита» Михаил Пиотровский и Александр Медведев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя символами Петербурга.
Обновлено в 08:50
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Обновлено в 08:00
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Российские шаманы призовут дожди на лесные пожары в Сибири
Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области решили помочь в борьбе с лесными пожарами в России.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Интернет
Google представила обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52