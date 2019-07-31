с чего всё началось

В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Здоровье Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Экономика Apple снизила чистую прибыль на 8,4% Компания Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года сообщила о сокращении прибыли на 8,44% — до 41,57 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Политика Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа» Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".

Общество В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Общество Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.

Политика Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше» Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Футбол Пиотровский: «Зенит» поддерживал Эрмитаж в тяжелые времена Генеральные директора Эрмитажа и «Зенита» Михаил Пиотровский и Александр Медведев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя символами Петербурга.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Общество Российские шаманы призовут дожди на лесные пожары в Сибири Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области решили помочь в борьбе с лесными пожарами в России.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.