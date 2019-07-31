Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в СирииРИА Новости 07:05
В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Армия и оружие
Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР
Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:52
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Футбол
Себастьян Руди вернулся в «Хоффенхайм»
Полузащитник "Шальке" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм".
Обновлено в 11:54
Путешествия
Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции
За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено в 11:25
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Религия
Патриарх Кирилл заявил о мешающих РПЦ «храмоборцах»
Патриарх Кирилл заявил о существовании в России «храмоборцев», которые препятствуют строительству новых церквей и пытаются вернуть страну в прошлый век.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Кино
Трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе от Netflix появился в Сети
Обновлено в 13:30
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Культура
Сценаристы «Планеты обезьян» готовят сериал о древнегреческой колдунье
На канале HBO выйдет сериал из восьми эпизодов про древнегреческую колдунью Цирцею, сообщает Variety.
Обновлено в 13:03
Общество
ВДНХ отметит юбилей концертом, шествием и гастрономическим фестивалем
ВДНХ отметит 80-летний юбилей концертом, шествием, гастрономическим фестивалем и мастер-классами для детей и взрослых.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News.
Обновлено в 13:00
Общество
В Свердловскую область идут ливни, грозы и штормовой ветер
Обновлено в 06:24
Общество
Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами
Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.
Обновлено в 13:31
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00