с чего всё началось

В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети. Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.

Армия и оружие Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Игры Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Религия Патриарх Кирилл заявил о мешающих РПЦ «храмоборцах» Патриарх Кирилл заявил о существовании в России «храмоборцев», которые препятствуют строительству новых церквей и пытаются вернуть страну в прошлый век.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Культура Сценаристы «Планеты обезьян» готовят сериал о древнегреческой колдунье На канале HBO выйдет сериал из восьми эпизодов про древнегреческую колдунью Цирцею, сообщает Variety.

Общество ВДНХ отметит юбилей концертом, шествием и гастрономическим фестивалем ВДНХ отметит 80-летний юбилей концертом, шествием, гастрономическим фестивалем и мастер-классами для детей и взрослых.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Футбол «Динамо» хочет купить нападающего «Интера» Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News.

Общество Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.