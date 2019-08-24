Футбол
Twitter вступился за Рэшфорда после расистских оскорбленийМатч ТВ 06:23
Руководство Twitter выступило с официальным заявлением по поводу оскорблений на расистской почве нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда после матча 3-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Уже второй футболист «Манчестер Юнайтед» пострадал от расистов. Пора увидеть в действии защиту в твиттере
Спорт день за днемвчера в 15:05
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Обновлено в 08:40
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator
Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Запредельный пилотаж российского Су-57 показали на видео в Сети
Во Всемирной сети показали видео запредельного пилотажа российского истребителя Су-57.
Обновлено в 07:05
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Музыка
Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем
Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50
Футбол
Николай Рассказов – о дебюте в «Спартаке»: «Я просто офигел»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов поведал о своих впечатлениях от дебюта в составе московского клуба.
Обновлено в 07:00
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Промес, Зобнин, Еременко. Рассказов назвал топ-3 своих партнеров
Защитник «Спартака» Николай Рассказов указал топ-3 футболистов, с которыми он играл в одной команде.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO
По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП
Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.
Обновлено в 03:08
Авто
Ателье Manhart добавило мощности Mercedes-AMG GLC 63 S
Специалисты тюнинг-ателье Manhart разработали особенную версию Mercedes-AMG GLC 63 S. В стандартном исполнении указанное транспортное средство оснащается битурбированным двигателем V8, объем которого равен 4 литрам, а уровень мощности составляет 510 лошадиных сил.
Обновлено в 05:54
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7
Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено 23 августа в 17:30
Гаджеты
В ноутбуках Lenovo найдена опасная уязвимость
В ПО ноутбуков Lenovo обнаружена опасная уязвимость.
Обновлено в 03:06