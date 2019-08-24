Руководство Twitter выступило с официальным заявлением по поводу оскорблений на расистской почве нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда после матча 3-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:2).

Twitter вступился за Рэшфорда после расистских оскорблений

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