Twitter оштрафовали на три тысячи рублейВести.Ru 11:37

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

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