Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублейВести.Ru 11:37

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.
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Россия оштрафовала Twitter

Коммерсантъ12:13

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Эхо Москвы12:00

Twitter выписали первый штраф в рамках спора о переносе серверов в Россию

РИА Новости09:44

Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей

RT на русском09:54

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей

ТАСС09:43

Московский суд оштрафовал Twitter на три тысячи рублей

Интерфакс10:10

Суд оштрафовал Twitter на 3 тысяч рублей за отказ предоставить информацию о хранении данных в России

Медиазона09:42
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Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
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Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

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Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
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Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Обновлено в 06:30
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Обновлено вчера в 18:50
Футбол

«Интер» нацелился сразу на двух футболистов «Ромы»

Миланский "Интер" интересуется двумя футболистами "Ромы".
Обновлено в 16:11
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США ввели новые санкции против Венесуэлы

Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
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Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

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Политика

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Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

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Обновлено в 13:47
Общество

Телеканал «Би-би-си» обвинили в гендерной дискриминации

Бывшая ведущая передачи «Панорама» на британском телеканале «Би-би-си» Фиона Брюс рассказала о своем бывшем начальнике, который отказал ей в повышении зарплаты из-за того, что у нее есть бойфренд.
Обновлено в 16:22
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В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо

Обновлено 03 апреля в 22:23
Космос

Словения намерена запустить свой первый наноспутник

Компания SAB-LS договорилась с университетом в Мариборе о запуске на орбиту первого наноспутника Словении Trisat весом 4,4 кг.
Обновлено в 14:07
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
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Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Футбол

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
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Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

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Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено в 11:59
Наука

Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы

От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено в 08:20
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Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

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