Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублейВести.Ru 11:37
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.
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Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Игры
Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне
Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в плей-офф НХЛ
«Каролина» прервала самую продолжительную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года.
Обновлено в 11:47
Политика
Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко
Анализ не выявил алкоголь в крови кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко, сообщил в пятницу главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 09:42
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Политика
Тимошенко рассмотрит предложение Зеленского провести дебаты Порошенко
Обновлено вчера в 13:45
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика
Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
Обновлено в 10:47
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пассажирский поезд в Польше протаранил машину скорой помощи
Сообщается, что два человека погибли на месте в результате столкновения пассажирского поезда и кареты скорой помощи в Польше.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
Обновлено в 12:48
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Авто
Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron, представленный пока только на китайском рынке, станет купеобразным.
Обновлено в 08:43
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Подразделение Mercedes-AMG анонсировало премьеру «заряженной» версии седана CLA нового поколения с индексом «35».
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Культура
СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина
Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия проинформировала руководства автоконцернов BMW, Daimler и Volkswagen о подозрениях в картельном сговоре.
Обновлено в 13:21
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43