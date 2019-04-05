Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублейВести.Ru 11:37

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.
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Россия оштрафовала Twitter

Коммерсантъ12:13

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Интерфакс10:10

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
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