Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублейВести.Ru 11:37
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Постановление о штрафе вынес судебный участок номер 422 Таганского района Москвы, передает ТАСС.
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Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Обновлено в 09:41
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество
Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Наука
Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта
По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
Обновлено в 10:53
Политика
Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Обновлено в 14:55
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
Обновлено в 14:58
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53