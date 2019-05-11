Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛRT на русском 09:50

Официальный аккаунт «Енисея» в Twitter с иронией отнёсся к выбыванию клуба из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ

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