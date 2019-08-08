Председатель правительства РФ Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна. По его словам, спрос на лён в мире растёт, в ближайшие годы Россия может увеличить производство этой культуры. В Тверской области в августе отмечается День льняного поля.

Тверская область может стать якорным регионом по развитию льноводства

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

Политика Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».

Политика Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Политика Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

Футбол Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Экономика Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.

Политика Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Культура Выставка современного израильского искусства открывается в Москве в центре ЗИЛ Работы современных израильских художников впервые покажут на выставке "Калейдоскоп жизни", которая откроется в пятницу в Культурном центре ЗИЛ в Москве, рассказала ТАСС руководитель Межпарламентского бюро международных культурных и экономических связей (отделение в Израиле) Василиса-Батия Баженова.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

Авто Компания Lotus показала новый логотип Новый логотип был обнародован в то же время, когда Lotus объявил о спонсорском соглашении с соседним футбольным клубом Премьер-лиги Норвич Сити.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Общество Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Технологии Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.

Технологии WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.