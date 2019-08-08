Экономика
Тверская область может стать якорным регионом по развитию льноводстваНациональная служба новостей 14:12
Председатель правительства РФ Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна. По его словам, спрос на лён в мире растёт, в ближайшие годы Россия может увеличить производство этой культуры. В Тверской области в августе отмечается День льняного поля.
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На Всероссийском Дне льняного поля эксперты льноводства оценили Тверскую область
Московский Комсомолец12:52
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:02, Вашингтон
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