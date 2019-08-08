Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM 07 августа в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Тверская область и «Льняной Союз» заключили соглашение о сотрудничестве
Тверские ведомостивчера в 13:19
Тверскую область предлагают сделать базовым регионом по производству льноволокна
Tverigrad.ruвчера в 13:08
Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна
Афанасий-бизнесвчера в 11:49
Игорь Павлов: Тверская область всегда входила в число лидеров по льноводству
Тверская жизньвчера в 13:20
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
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Предвестником болезней могут являться походы в туалет ночью
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Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Обновлено в 06:24
Политика
Медведев пообещал Киргизии поддержку
Обновлено в 03:10
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
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За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
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Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
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Шоу-бизнес
Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе
Накануне Виторган опубликовал на личной странице «Инстаграма» романтичную фотографию.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика
В Прикамье на оборонном заводе нашли «нелегальные» китайские станки
Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".
Обновлено в 00:46
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Футбол
Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак»
Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою девушку
Влюбленные, не стесняясь, целовались на публике, не боясь быть узнанными, и, похоже, уже тогда Мурату не терпелось показать миру свою новую любовь.
Обновлено в 07:31
Общество
Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве
Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:14
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Спорт
Правление СБР обсудит нежелание Логинова подписывать контракт
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что правление организации на ближайшем заседании обсудит нежелание трехкратного призера чемпионатов мира Александра Логинова подписывать контракт.
Обновлено в 06:05
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено в 05:50
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Бундесвер опубликовал видео с применением крылатой авиаракеты Taurus
Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) разместили в Сети видео с использованием усовершенствованной авиаракеты Taurus, напомнив всем потенциальным противникам о ее существовании.
Обновлено в 02:36
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45