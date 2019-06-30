Футбол

Tuttosport: «Ювентус» завтра объявит о подписании де ЛигтаБомбардир.ру 09:10

«Ювентус» согласовал детали трансфера защитника «Аякса» Матейса де Лигта. По сведениям Tuttosport, итальянцы объявят о сделке завтра, 1 июля. Стоимость футболиста составит 67 миллионов евро.
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«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Советский спорт07:13

Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта

Чемпионат08:16

«Ювентус» 1 июля объявит о трансфере де Лигта

Спорт-Экспресс08:32

В Италии сообщили, что «Ювентус» 1 июля намерен объявить о трансфере Де Лигта

Sport24.ru07:06

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Матч ТВ05:25

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Sportbox.RU05:25

Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

Soccer.ru05:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

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Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

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Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
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Футбол

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Кино

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Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Политика

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Автоспорт

Себастьян Феттель: Почти всё получилось

Обновлено в 11:34
Общество

Марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал более 11 тысяч участников

Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге собрал более 11 тыс. участников, сообщает ФАН.
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Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

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Обновлено в 08:19
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Экономика

Как стартапу правильно сделать презентацию для инвестора

В среднем на стадии слайдов отсеивается 90–95% стартапов. Представьте себя на месте сотрудника, который смотрит на презентацию.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

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Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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