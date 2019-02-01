Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить ФелишаБомбардир.ру 04:26

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport. По информации источника, за 19-летнего футболиста придется заплатить не менее 100 миллионов евро.
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«Ювентус» готов расстаться с одним из своих лидеров ради приобретения вингера «Бенфики»

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Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Бомбардир.ру04:26
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Торжественное открытие региональных военно-патриотических игр в Калининградской области состоялось на базе областного военкомата.
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Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

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В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
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Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
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Обновлено в 06:53
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Замгендиректора спортивного комплекса "Олимпийский" Виктор Анисимов подтвердил договоренность между штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе.
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В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
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СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа

Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.
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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
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Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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