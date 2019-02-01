Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить ФелишаБомбардир.ру 04:26
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport. По информации источника, за 19-летнего футболиста придется заплатить не менее 100 миллионов евро.
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Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Обновлено в 05:52
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Эксперты предупредили об угрозе бытовой химии здоровью людей
Чрезмерное использование химических средств, входящих в широкую группу товаров бытовой химии, чревато загрязнением окружающей среды и может представлять угрозу для здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Военно-патриотические игры проходят в Калининграде
Торжественное открытие региональных военно-патриотических игр в Калининградской области состоялось на базе областного военкомата.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Общество
Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза
Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве
Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дате дебатов
Замгендиректора спортивного комплекса "Олимпийский" Виктор Анисимов подтвердил договоренность между штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 04:35
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Авто
СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Электростали нашли труп мужчины: его ноги торчали из хоккейной сумки
Труп мужчины в хоккейной сумке обнаружен в реке Раминка в Электростали, передает Рен-ТВ.
Обновлено в 04:06
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено вчера в 12:23
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Samsung добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки
Китайский блогер заявил, что в Samsung работают над обновлением камеры, которое добавит флагманскому Galaxy S10 режим ночной съемки.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек
Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Срок годности - вечность. Какие продукты хранятся дольше всего
Рассказываем, какие продукты можно запасать.впрок, ведь они хранятся очень долго.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Мегаполисы Китая приняли участие в написании «Тотального диктанта»
Крупнейшие мегаполисы Китая приняли в субботу участие в общеобразовательной акции РФ "Тотальный диктант".
Обновлено в 04:10
Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14