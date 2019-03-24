Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе МедведевойLenta.ru 00:18
Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой. Тутберидзе назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.
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В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.
— Этери Тутберидзе, российский тренерФедералПресс вчера в 20:19
с чего всё началось
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram написала, что накануне ее отъезда на сборы перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхёнчхане ее матери поставили диагноз рак головного мозга.РБКвчера в 15:34
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Тренер Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхёнчхане
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