Тутберидзе впервые заговорила об уходе МедведевойLenta.ru 00:18

с чего всё началось

В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.

Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой. Тутберидзе назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

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Политика Новый караван мигрантов направляется в сторону США Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Политика S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Происшествия В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.

Политика Эрдоган предложил превратить Собор Святой Софии в мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вновь превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Политика В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.

Политика Украине предрекли экологическую катастрофу Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Здоровье Ветеринары переходят на детское питание Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Происшествия Неизвестный в приморском городе Находка ворвался в кафе с бензопилой Полиция Приморья проводит проверку по видеозаписи, где неизвестный ворвался в одно из кафе города Находка и угрожал его посетителям бензопилой.

Происшествия В Орске 16-летняя девочка погибла под поездом во время селфи Как выяснили правоохранители, ради красивого фото для социальных сетей 16-летняя девочка вместе со своим несовершеннолетним родственником отправилась на железнодорожные пути.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Спорт Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Здоровье Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Происшествия Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.