Спорт

Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти материГазета.Ru 14:50

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт". Наставница олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой поделилась мыслями по поводу смерти своей матери.
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Этери Тутберидзе
Говорят, что Бог дает нам ношу по заслугам и силам. Господи, я очень благодарна тебе, что многолетний труд принес наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. Только сейчас я могу сказать, спустя год, что я перелистала.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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