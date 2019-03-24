Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти материГазета.Ru 14:50
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт". Наставница олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой поделилась мыслями по поводу смерти своей матери.
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Говорят, что Бог дает нам ношу по заслугам и силам. Господи, я очень благодарна тебе, что многолетний труд принес наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. Только сейчас я могу сказать, спустя год, что я перелистала.
— Этери Тутберидзе, российский тренерГазета.Ru 15:40
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