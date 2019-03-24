Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семьеГазета.Ru 21:16

с чего всё началось

В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.

В своем инстаграме тренер опубликовала письмо, которое, по ее словам, должно было быть написано еще давно. В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Спорт день за днем

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Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, накануне подавшего сигнал о помощи из-за поломки двигателя у берегов Норвегии, сняли происходящее на борту на видео.

Происшествия Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

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Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

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