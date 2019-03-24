Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семьеГазета.Ru 21:16
В своем инстаграме тренер опубликовала письмо, которое, по ее словам, должно было быть написано еще давно. В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
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В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.
— Этери Тутберидзе, российский тренерФедералПресс 20:19
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Общество
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Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского Фишеру
Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч на первенство мира по шахматам в том числе и потому, что был лишен необходимой психологической поддержки в условиях давления со стороны команды из США, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников.
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Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
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Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, накануне подавшего сигнал о помощи из-за поломки двигателя у берегов Норвегии, сняли происходящее на борту на видео.
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Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
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Соединены все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили все пролеты железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра моста, передает ТАСС.
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Обновлено 22 марта в 17:14
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Клебо: Самым важным было первым прийти к финишу
Лыжник отметил, что самым важным было первым прийти к финишу.
Обновлено в 13:56
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
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Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Экономика
В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей
В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.
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Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области
В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
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Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Политика
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Заговор в британском правительстве: кто может быть назначен временным премьер-министром, пока не сообщается, но СМИ утверждают, что правительство Терезы Мэй твердо намерено добиться ее отставки.
Обновлено вчера в 21:51
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Спецслужбы предотвратили 19 терактов в России в 2018 году
Российские спецслужбы в 2018 году предотвратили 19 терактов.
Обновлено в 22:34
Кино
45 лет назад в прокат вышла «Калина красная» - фильм о воле и тоске, разбередивший всю Россию
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.
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В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
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В США проявился самый верный индикатор рецессии
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Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
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Общество
Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 16:56
Экономика
Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД
По мнению Юрия Чайки, договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.
Обновлено в 17:52
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00