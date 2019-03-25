Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семьеГазета.Ru 21:16
В своем инстаграме тренер опубликовала письмо, которое, по ее словам, должно было быть написано еще давно. В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
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В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.
— Этери Тутберидзе, российский тренерФедералПресс 20:19
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