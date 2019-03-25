Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семьеГазета.Ru 21:16

В своем инстаграме тренер опубликовала письмо, которое, по ее словам, должно было быть написано еще давно. В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
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Этери Тутберидзе
В день отъезда в Японию, на сборы перед Олимпиадой, у мамы случился удар. Сначала частичная парализация, а затем диагноз – рак головного мозга... Олимпиада, медали, поздравления – с одной стороны, и плачь одинокого ребенка по телефону и умирающая в московской больнице мать – с другой.
— Этери Тутберидзе, российский тренерФедералПресс 20:19

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Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

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Тутберидзе vs. Медведева. Тренер прервала молчание, обвинив спортсменку в предательстве, но лучше бы она этого не делала

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РИА Новости16:54

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхёнчхане

Говорит Москва11:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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