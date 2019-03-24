Тутберидзе откровенно рассказала об уходе Медведевой и смерти материГазета.Ru 16:15

Говорят, что Бог дает нам ношу по заслугам и силам. Господи, я очень благодарна тебе, что многолетний труд принес наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. Только сейчас я могу сказать, спустя год, что я перелистала.

Прошлый год для ведущего российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выдался сложным. Даже олимпийское золото, завоеванное ее ученицей Алиной Загитовой, не помогло справиться с личными трагедиями: смертью матери и уходом Евгении Медведевой.

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Тутберидзе откровенно рассказала об уходе Медведевой и смерти матери

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