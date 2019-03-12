Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мираRT на русском вчера в 15:04
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
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Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.
— Этери Тутберидзе, российский тренерSM News вчера в 14:46
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