Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мираRT на русском вчера в 15:04
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Читать в источнике
Оценить
Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.
— Этери Тутберидзе, российский тренерSM News вчера в 14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Гаджеты
Что раздражает пользователей смартфонов
Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Политика
Медведчук назвал условия для достижения мира в Донбассе
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мира в Донбассе возможно достичь путём компромисса при наличии у власти политической воли.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено 22 марта в 10:48
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов
На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено 22 марта в 12:45
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Порядка ста человек отравились в Хасавюрте
В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова лишилась крыши над головой
Светлана Феодулова прославилась благодаря участию в телепроекте "Голос", добившись много благодаря этому.
Обновлено в 00:08
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено 22 марта в 17:23
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Единоборства
Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50