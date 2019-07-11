Политика

Туск заочно поспорил с Путиным в ГрузииКоммерсантъ 07:21

Председатель Европейского совета Дональд Туск, 31 октября завершающий свою деятельность в этом качестве, публично раскритиковал известное высказывание президента России Владимира Путина о том, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали заявление Туска о распаде СССР

RT на русском10:10

Туск заявил, что крах СССР «стал благословением для Европы и России»

ТАСС02:44

Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР

Взгляд.ру03:02

Председатель Евросовета назвал распад СССР «благословением»

РБК05:15

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

РИА Новости02:55

Глава Евросовета поспорил с Путиным о развале СССР

URA.Ru03:45

Туск назвал распад СССР благословением для Грузии, Украины и России

SM News02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото

Обновлено вчера в 19:41
Общество

Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»

Обновлено в 07:09
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика

В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака

Обновлено в 08:55
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов

Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.
Обновлено в 10:05
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский предложил ужесточить люстрацию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки

Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Кино

Никита Джигурда озвучил злодея в индийском фильме «Робот 2.0»

Никита Джигурда озвучил в индийском блокбастере под названием "Робот 2.0"футуристичного злодея, способного управлять смартфонами.
Обновлено в 04:09
Космос

Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению

Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Автоспорт

Гюнтер Штайнер: «Rich Energy остается титульным спонсором „Хааса“»

Накануне компания Rich Energy объявила в твиттере о разрыве контракта с командой из-за неудовлетворительных результатов – спонсор нацеливался на победу над «Ред Булл», однако в Австрии «Хаас» оказался позади «Уильямса».
Обновлено в 05:05
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Кино

Сергей Безруков сыграет Остапа Бендера в новом сериале

Обновлено в 03:18
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Один из ключевых менеджеров покидает АСВ

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Эмин ответил на обвинения Сергея Соседова

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Распад СССР
Процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению его существования как государства в 1991 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное