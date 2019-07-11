Политика
Туск заочно поспорил с Путиным в ГрузииКоммерсантъ 07:21
Председатель Европейского совета Дональд Туск, 31 октября завершающий свою деятельность в этом качестве, публично раскритиковал известное высказывание президента России Владимира Путина о том, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века».
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Шоу-бизнес
Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»
Обновлено в 07:09
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака
Обновлено в 08:55
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов
Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.
Обновлено в 10:05
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Кино
Никита Джигурда озвучил злодея в индийском фильме «Робот 2.0»
Никита Джигурда озвучил в индийском блокбастере под названием "Робот 2.0"футуристичного злодея, способного управлять смартфонами.
Обновлено в 04:09
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Автоспорт
Гюнтер Штайнер: «Rich Energy остается титульным спонсором „Хааса“»
Накануне компания Rich Energy объявила в твиттере о разрыве контракта с командой из-за неудовлетворительных результатов – спонсор нацеливался на победу над «Ред Булл», однако в Австрии «Хаас» оказался позади «Уильямса».
Обновлено в 05:05
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Кино
Сергей Безруков сыграет Остапа Бендера в новом сериале
Обновлено в 03:18
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Один из ключевых менеджеров покидает АСВ
Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Эмин ответил на обвинения Сергея Соседова
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны
Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57