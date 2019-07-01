Политика

Туск приостановил саммит ЕвросоюзаРИА Новости 18:15

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
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В Брюсселе приостановлен экстренный саммит ЕС

Эхо Москвы18:03

Туск приостановил саммит Евросоюза

РИА Новости18:15

Туск прервал саммит ЕС для новых консультаций с руководителями государств-членов

Интерфакс18:10

Источник: Туск пытается уговорить лидеров ЕС выбрать Тиммерманса на пост главы ЕК

ТАСС19:34

Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участниц

РБК17:59

Туск приостановил саммит ЕС

RT на русском17:57

Туск остановил саммит ЕС

Газета.Ru17:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Здоровье

Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Обновлено в 04:18
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Здоровье

Специалисты назвали четыре абсолютно бесполезные, но вкусные каши

Обновлено в 15:09
Авто

Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах

Автомобили с дизельными моторами в последние годы стали довольно популярны в России из-за их экономичности и относительной дешевизны топлива.
Обновлено в 03:29
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Спорт

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено в 15:29
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Баскетбол

Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»

Обновлено в 17:01
Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Здоровье

Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье

Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Сотни приморцев участвовали в акции «10 000 шагов к жизни»

Приморский край в субботу, 29 июня, присоединился к всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", слоган которой – "Продлевая жизнь с каждым шагом".
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Здоровье

Роспотребнадзор обследовал природный очаг чумы в Казахстане

Эксперты Роспотребнадзора совместно с коллегами из Казахстана провели мониторинг в трансграничном природном очаге чумы на территории республики.
Обновлено в 02:19
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Происшествия

16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся при ДТП в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 1 июля, примерно в 10:40 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира недалеко от Мира Отель .
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», узнали ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди испытывают перед смертью. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 05:51
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Экономика

GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)

В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
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