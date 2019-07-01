Политика

Туск приостановил экстренный саммит ЕСТК Звезда вчера в 18:15

Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщил представитель Евросовета.
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Источник: Туск не может согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии

ТАССвчера в 22:33

Туск приостановил саммит ЕС

Вести.Ruвчера в 19:25

Туск приостановил саммит Евросоюза

РИА Новостивчера в 18:15

Туск прервал саммит ЕС для новых консультаций с руководителями государств-членов

Интерфаксвчера в 18:10

Туск прервал саммит ЕС для консультаций с главами государств-участников

РБКвчера в 17:59

Туск приостановил саммит ЕС

RT на русскомвчера в 17:57

Туск остановил саммит ЕС

Газета.Ruвчера в 17:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Здоровье

Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз

Обновлено в 02:35
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии

Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Google запустил на территории России сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:15
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
ЖКХ

Жители Волгограда переплачивают за коммуналку

Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.
Обновлено в 01:58
Экономика

Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля

С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено 29 июня в 22:00
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек

Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство

В Краснодарском крае задержали Наталью Стришнюю, экс-супругу Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок за преступления, совершенные в банде под руководством Сергея Цапка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:39
Общество

Опасный борщевик может стать источником этанола – ученые

Ученые заявили, что борщевик, атаковавший в нашей стране сельхозугодья, заброшенные земли, обочины дорог, можно не искоренять, а использовать как источник для производства этанола.
Обновлено в 01:44
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей

Майерс и «Ванкувер» могут подписать контракт на 30 миллионов долларов

Защитник Тайлер Майерс и "Ванкувер" близки к подписанию 5-летнего контракта с зарплатой в 6 миллионов долларов в год, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.
Обновлено в 02:45
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Наука

Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака

Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента

Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале

Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

Обновлено в 02:41
Происшествия

В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика

Соцвыплаты на строительство своих домов получат жители хабаровских сел

Министерство сельского хозяйства Хабаровского края распределило господдержку на улучшение жилищных условий жителей села.
Обновлено в 02:48
Космос

На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура

На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
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