Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7Известия 08:45
Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину. Так он прокомментировал предложение лидера Франции и президента США пригласить в объединение Россию.
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Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
Обновлено в 14:36
Наука
Исследователи рассчитали индекс самоцитирования среди коллег
В прошлом году министерство исследований Индонезии, которое выделяет финансирование на наукометрической основе, заявило, что некоторые исследователи добивались грантов, цитируя себя и близких коллег.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Политика
США планируют добиваться реформирования ВТО
Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики.
Обновлено в 15:12
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Общество
В Москве запустят салют в честь годовщины освобождения Кишинева
Москва отметит 75-летие освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков праздничным салютом.
Обновлено вчера в 05:53
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Демонтаж самолета А321 завершился
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено в 13:32
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
Футбол
Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»
Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
Обновлено в 13:36
Хоккей
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Политика
Макрон и Трамп встретились за завтраком перед саммитом G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Большой семёрки».
Обновлено в 09:05
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Технологии
Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу
В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02