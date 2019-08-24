Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7Известия 08:45

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину. Так он прокомментировал предложение лидера Франции и президента США пригласить в объединение Россию.
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